В России меняются правила выезда детей за рубеж

С 12 июня вступят в силу изменения в порядок выезда несовершеннолетних граждан за границу. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

Несогласие на выезд ребенка теперь нужно подавать не в погранслужбу ФСБ, а в территориальные органы МВД, занимающиеся вопросами миграции. В том случае, если заявитель находится за пределами России, ему нужно обратиться посольство или консульство.

Чаще всего дети путешествуют с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. При этом согласие второго родителя на выезд ребенка за границу не требуется, пояснили в погранслужбе, пишет «Российская газета».

Если же несовершеннолетний выезжает за границу без сопровождения, то у него должно быть нотариально оформленное согласие родителя. В документе указываются даты выезда и въезда, а также страна, в которую поедет ребенок.

Один родитель может подать заявление о несогласии несовершеннолетнего на выезд за рубеж. При наличии такого документа, ребенка не пропустят через границу. В погранслужбе советуют заранее узнать о таких ограничениях в миграционных подразделениях МВД.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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