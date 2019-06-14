Власти дополнили список стран, разрешенных для отдыха российских силовиков

Сотрудники полиции и нацгвардии получили возможность отдыхать в большем количестве иностранных государств. Так для полицейских теперь открыты Таиланд и Турция, а для нацгвардейцев ОАЭ и Индонезия.

Выезжать за границу сотрудникам силовых ведомств, запретили еще в 2014 году. Был опубликован список стран, в которые правоохранителям выезжать разрешено. При этом если сотрудник МВД хотел посетить государство, не входящее в перечень, вопрос рассматривался специальной комиссией, учитывался и допуск сотрудника к гостайне.

Согласно распоряжению главы МВД Владимира Колокольцева список был расширен, в него включили одни из самых популярных направлений для отдыха россиян – Турцию и Таиланд, пишет «Коммерсант».

Кроме того, послабления стали действовать и для служащих системы войск Национальной гвардии (ВНГ). «По данным турагентов, с начала июня к ним стали поступать заявки на бронирования туров в Турцию, ОАЭ и Индонезию (остров Бали) от служащих системы войск Национальной гвардии (ВНГ), – сообщает Ассоциация туроператоров. – По имеющимся данным, ранее для этой категории сотрудников силовых структур действовал список из рекомендованных безопасных для отдыха стран, аналогичный текущему списку «безопасных» направлений для сотрудников системы МВД. Указанные направления в него не входят».

13-14 мая 2019 года в Анкаре с рабочим визитом побывал директор Росгвардии и командующий войсками федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов. Он встретился с главой МВД Турции, сообщает АТОР со ссылкой на турецкую прессу. В ходе переговоров были достигнуты договоренности о том, что гражданскому и военному персоналу национальной гвардии будет снова разрешен въезд в Турцию, в том числе «в целях оздоровления и лечения», что послужит «важным стимулом к развитию туризма».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.06.19

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