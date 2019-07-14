ЧП в Азербайджане: на туристов рухнула ветка 500-летнего дерева, среди пострадавших оказались россияне

Сегодня в азербайджанском городе Шеки около знаменитого дворца ханов произошло ЧП: на туристов обрушилась ветка 500-летнего дерева, в результате чего 19 человек, в том числе дети, получили травмы, передает агентство Trend.az со ссылкой на заявление пресс-служб Генпрокуратуры и МЧС Азербайджана.

Инцидент произошел в 12:00 – с дерева, посаженного в 1530 году, внезапно сломалась ветка диаметром примерно в 50 сантиметров и упала на туристов. В результате 19 человек получили травмы различной степени и были оперативно доставлены в Шекинскую районную центральную больницу. Им была оказана первичная медицинская помощь. Четверо пострадавших находятся в реанимации, их состояние оценивается, как тяжелое.

Как сообщается, среди пострадавших есть граждане России – Солтанова Севиндж (1940 г.), Солтанова Лачын (2004 г.), граждане Сирии – Сара Хасан (1998 г.), Фарик аль-Хасан (1952 г.), Мария аль-Хасан (2003 г.), Самира аль-Хасан (1965 г.), Галиа аль-Хасан (1988 г.) и граждане Азербайджана – Расулова Сабина (1983 г.), Мамедов Эльхан (1993 г.), Мамедова Сакина (1998 г.), Теймурова Валида (1995 г.), Агаев Фарид (1996 г.), Мамедов Илькин (1995 г.), Мамедова Земфира (1994 г.), Наиба Гусейнова (1968 г.), Джафарова Марьям (1961 г.), Нифталиева Кёнюль (1979 г.), Хасиева Ясемен (1970 г.), Агамалыева Хатира (1987 г.).

Для выяснения причин инцидента в Шеки были направлены ответственные лица МЧС, министерства экологии и природных ресурсов, Государственного агентства по туризму и Генпрокуратуры. Происшествие и лечение пострадавших находится под особым контролем президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Шеки, служба информации РИА «Новый День»

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