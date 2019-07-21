В России становится модным совмещать работу с личной жизнью

В России появился новый вид туризма – bleisure-путешествия, когда человек, отправившись в командировку, продлевает время пребывание в месте, которое посетил по работе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние пять лет спрос на подобные путешествия в России вырос более чем на 40%, и тенденция идут на увеличение.

Рост популярности этого формата связывают с несколькими факторами, пишет «Российская газета» со ссылкой на агентство делового туризма «Аэроклуб».

Один из них: большой концентрацией на рынке труда поколения миллениалов (тех людей, которые родились после 1981 года). Они склонны объединять работу и личную жизнь, а также стремятся к расширению горизонтов и изучению новых мест. Поэтому, поясняют эксперты, многие зарубежные корпорации, работающие в России, постепенно внедряют подобный формат для мотивации и поощрения сотрудников.

Чаще всего продлевают командировки по России представители добывающей, обрабатывающей промышленности и энергетики. Любят совмещать работу и досуг сотрудники фармацевтических и торговых компаний. А количество bleisure-путешествия у сотрудников автомобильной отрасли за 1 год выросло более чем в два раза.

Самыми популярными городами России у деловых путешественников ожидаемо являются Москва и Санкт-Петербург. В топ так же входят Владивосток, Хабаровск, Омск, Красноярск, Нижний Новгород. К последнему, например, интерес в течение года вырос на 160%. Среди зарубежных городов лидируют Алматы, Вена, Мадрид, Париж и Шанхай.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 19.07.19

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