Россияне смогут отдыхать на Мальдивах без визы

Власти России и Мальдивской Республики утвердили новое соглашение о взаимной отмене визовых требований. С 25 июля россияне смогут въезжать на Мальдивы без визы на 90 дней.

Для того чтобы попасть на Мальдивские острова, гражданам РФ нужно иметь при себе действительный заграничный паспорт либо дипломатический или служебный паспорт. Ранее срок безвизового пребывания в стране для россиян составлял не более 30 дней.

Кроме того, граждане РФ могут ехать через Мальдивы транзитом. Главное, чтобы цель поездки была не связана с работой, учебой или постоянным проживанием.

По данным Росстата, в 2018 году россияне совершили 38 тысяч поездок на Мальдивы, это на 26,7% больше, чем в 2017 году. Мальдивские острова пользуются популярностью среди жителей России, однако рост турпотока ограничивается высокой стоимостью перелета.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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