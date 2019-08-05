Россияне рассказали о затратах на еду во время путешествий

Более 80% россиян считают, что кулинарные изыски во время путешечтвий помогают погрузиться в чужую культуру не хуже, чем произведения искусства. Специалисты сервиса momondo.ru расспросили пользователей, чтобы узнать, насколько для них важна гастрономия в месте отдыха, и какую сумму они готовы потратить на еду в отпуске.

Оказалось, что около 42% респондентов учитывают особенности местной кухни в числе прочих критериев во время выбора маршрута путешествия. 16% участников опроса указали кулинарию в числе важнейших факторов при принятии решения о поездке. Половина опрошенных (52%) отмечают, что траты на еду в поездке смущают их меньше, чем на родине. Четверть россиян готовы тратить на еду от 500 до 1 000 рублей на человека в день, еще 32% – от 1 000 до 2 000 рублей. 18% не против платить от 2 000 до 4 000 рублей, а траты больше 4 000 не пугают каждого двадцатого респондента.

Несмотря на готовность забыть об экономии во время отдыха, большинство российских туристов редко едят в ресторанах и кафе: 41% ходят в заведение всего несколько раз за время путешествия и только 10% делают это ежедневно. Выяснилось также, что для 83% российских путешественников интернет является основным источником информации при выборе кафе или ресторана: 40% изучают тематические сайты, 30% – соцсети, 13% – блоги. Значительное число туристов (53%) ориентируются на знания местных жителей, гидов, портье. При этом не последнюю роль играет мнение семьи, коллег и друзей: 48% оказались не против получить ценный совет от этих людей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.08.19

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