Названы страны, где чаще всего воруют деньги с карт российских туристов

Стали известны страны, где путешественники из России чаще всего становятся жертвами мошенников, похищающих деньги с банковских карт. Исследование провел Райффайзенбанк.

По данным системы карточного мониторинга с 2017 по 2019 год, лидерами в рейтинге мошеннической активности в отношении карт российских туристов стали Индонезия, Индия и страны Латинской Америки, передает РИА «Новости». Чаще всего средства могут быть похищены через физическую кражу карты, компрометацию пин-кода, а также скимминг – копирование магнитной полосы карты.

Туристы в Индонезии не первый год чаще всего подвергаются хищениям средств. Ранее в список входили США, однако Латинская Америка потеснила Штаты.

По словам экспертов, за последний год снизилось число поддельного использования карт после скимминга. Это обусловлено ужесточением требований платежных систем в отношении использования чиповых карт и улучшение системы предотвращения мошеннических операций.

В банке советуют использовать бесконтактные платежи для того, чтобы снизить риски потери денег в путешествиях. Кроме того, при себе туристам рекомендуют иметь небольшую сумму наличных, а по возвращении из поездки за границу стоит сразу же сменить пин-код.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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