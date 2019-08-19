В России вступили в силу новые правила ввоза фруктов и овощей

Сегодня, 19 августа, вступили в силу новые правила фитосанитарного контроля на российской границе. Они будут действовать в порядке эксперимента до 2022 года. Если вес фруктов, овощей, семян или прочей продукции растительного происхождения будет превышать пять килограммов, таможенники потребуют фитосанитарный сертификат. В случае его отсутствия продукцию изымут и отправят обратно или уничтожат.

О принятом решении таможня проинформирует Россельхознадзор. Также сертификат потребуется для провоза на территорию России саженцев или срезанных цветов. Без сертификата допускается провоз не более трех букетов по 15 цветков в каждом. Проверке подлежит багаж пассажиров судов, самолетов, поездов, а также членов их экипажей и поездных бригад. Кроме того, досмотру подлежат и автомобили.

Такие правила вводятся на нескольких пунктах пропуска через госграницу. В частности, это пункты пропуска, расположенные на территории Свободного порта Владивосток. Также проверять наличие фруктов и овощей в багаже таможенники будут на трех автомобильных пунктах пропуска. Это пункты пропуска Вяртсиля в Карелии на границе с Финляндией, Шумилкино в Псковской области на границе с Эстонией и Яраг-Казмаляр в Дагестане на границе с Азербайджаном.

Обновленные правила провоза овощей, фруктов и цветов действуют и в других пунктах пропуска, только там осматривать багаж должны представители Россельхознадзора. Под правила подпадают многие фрукты, например, ананасы, инжир, гуава, авокадо, манго, мангостан, абрикосы, вишня, персики, сливы, цитрусовые. Также правила действуют в отношении многих овощей, например, томатов, капусты, моркови, огурцов, картофеля.

Москва, Иван Гридин

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