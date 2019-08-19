Страховщики рассказали, от чего чаще всего страдают российские туристы

Самая распространенная причина смертей россиян в зарубежных путешествиях – нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщили представители страховых компаний.

Что касается обращений, связанных с проблемами со здоровьем, то чаще всего российские туристы жалуются на респираторные заболевания (ГРИПП, ОРВИ и прочие), передает RNS.

На втором месте – заболевания желудочно-кишечного тракта – пищевые отравления, не связанные с употреблением алкоголя. Замыкают список обращений жалобы на мелкие травмы – спортивные или бытовые.

При этом основной причиной гибели российских путешественников являются заболевания сердечно-сосудистой системы, затем идет несчастный случай – утопление.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.08.19

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