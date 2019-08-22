Беременным россиянкам посоветовали отменить поездки в Испанию

В испанской Андалусии зафиксирована вспышка листериоза. Роспотребнадзор рекомендует принимать во внимание эту информацию при планировании поездок в эту страну.

По данным Министерства здравоохранения и семьи Андалусии, за последние три недели листериозом заболели более 40 человек, около половины из них госпитализированы. Выяснилось, что причиной вспышки являются мясные продукты. Всю партию изъяли из торговой сети.

«Медики не исключают выявления новых случаев заболевания с учетом длительного инкубационного периода заболевания», – сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Заболеваемость листериозом в последнее время в Европе растет. Так начиная с 2015 года и до настоящего времени вспышки этой болезни были зафиксированы в Австрии, Великобритании, Дании, Финляндии и Швеции. Смертность составляет 18,75% от общего числа заболеваний.

В России заболеваемость листериозом в течение последних лет находится на уровне единичных случаев (менее 0,05 на 100 тысяч населения), что в 15 раз ниже аналогичных показателей Евросоюза, указали в ведомстве.

Листериоз – сапрозоонозное инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое микроорганизмами рода Listeria, характеризуется множеством источников и резервуаров инфекции, разнообразием путей и факторов передачи возбудителя, полиморфизмом клинических проявлений, высокой летальностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами. Лечение антибактериальное, вакцины не разработаны.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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