Российских туристов предупредили о риске заражения лихорадкой денге

Российским путешественникам рекомендуется воздержаться в ближайшее время от посещения южных районов Непала. Дело в том, что в этом регионе зарегистрирована массовая вспышка заражения лихорадкой денге.

О риске заражения предупредили в посольстве России в Катманду, передает РИА «Новости». «На сегодня численность инфицированных в стране приближается к 10 тысячам человек. Зафиксированы смертельные случаи. В этой связи настоятельно рекомендуем воздержаться в ближайшее время от посещения южных районов Непала», – говорится в заявлении российской дипмиссии.

Лихорадка денге переносится при укусах комаров, инфицированных каким-либо одним из четырех вирусов денге, сообщают во Всемирной организации здравоохранения.

Симптомы при заболевании варьируются от сильной головной боли и высокой температуры до внутренних кровотечений. При этом у переболевших вырабатывается иммунитет только к одному виду вируса, высока вероятность повторного заражения, которое протекает значительно тяжелее первичного. Специальных противовирусных лекарств от денге нет.

Катманду, Служба информации РИА «Новый День»

Катманду. Другие новости 11.09.19

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