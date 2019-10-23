Климатический налог взвинтит цены на авиаперелеты по Европе

Туристов предупредили о подорожании авиабилетов в Евросоюзе из-за введения климатического налога в ряде европейских стран. Власти, таким образом, решили мотивировать пассажиров использовать альтернативный вид транспорта – поезда.

В частности, в апреле 2020 года экологический налог на авиабилеты начнет действовать в Германии, сообщает Ассоциация туроператоров России. В результате совокупный сбор на перелет по внутренним и европейским направлениям на расстояние до 2,5 тыс. км вырастет на 75% и составит 13,03 евро вместо 7,5 евро. Пассажирам за перелет на среднемагистральные расстояния (до 6 тыс. км) придется доплатить 33 евро вместо 23,43 евро. При дальнемагистральных рейсам необходимо будет заплатить налог в размере 59,43 евро вместо 42,18 евро. Новый налог коснется всех вылетающих из аэропортов Германии рейсов, за исключением стыковочных.

Доход от климатического налога, по задумке властей ФРГ, должен компенсировать снижение НДС на железнодорожные билеты более чем вдвое – с 19% до 7%. В итоге, как ожидается, билеты на поезд в Германии станут дешевле на 10%.

Климатический налог появится также во Франции и Нидерландах. Стоит отметить, что в Швеции эконалог при продаже авиабилетов уже действует с 2018 года и составляет от 6 до 39 евро в зависимости от пункта назначения.

По мнению отраслевых экспертов, новый экологический налог негативно скажется на экономике лоукостеров, поскольку они лишатся своего главного преимущества – дешевых авиабилетов. «Авиабилетов по 10 евро в 2020 году уже не будет, поскольку перевозчикам запрещено продавать билеты по ценам ниже суммы применяемых налогов, сборов и наценок», – заявил гендиректор аэропорта Кельн Бонн Йохан Ваннесте.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.10.19

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