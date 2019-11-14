Россияне назвали самые забываемые вещи при сборах в отпуск

Российские туристы рассказали, какие вещи они чаще всего забывают, когда едут в отпуск. Оказалось, что кроме малозначительных принадлежностей россияне умудряются оставить дома деньги и даже паспорт.

Опрос провел сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru. В исследовании приняли участие более 1,5 тысячи пользователей социальных сетей, пишут «Известия».

Чаще всего российские туристы забывают брать в поездку солнцезащитные очки (24%), затем идут лекарственные препараты (23%), а замыкают тройку самых забываемых вещей зубные щетка и паста (18%). 16% оставляли дома косметику.

Около 6% россиян забывали в сборах в отпуск деньги, еще 4% признались, что уезжали без паспорта. Причем, чаще всего документ забывали мужчины.

Москва, Служба информации РИА «Новый День

Москва. Другие новости 14.11.19

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