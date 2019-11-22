Туристов не пустят в знаменитые кофешопы Голландии

Власти Нидерландов собираются запретить так называемым кофешопам принимать иностранных гостей. Такое решение может быть принято в рамках проводимой политики по изменению имиджа страны в мире.

Ранее были введены ограничения на проведение экскурсий в квартале Красных фонарей. Теперь же туристам запретят посещать кофешопы. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров. Предполагается, что владельцы этих заведений должны будут спрашивать на входе паспорт и разворачивать иностранцев.

Поводом для введения ограничений стал рост криминала, связанного с употреблением марихуаны гражданами других государств. Туристы принимают наркотик и ведут себя агрессивно. При этом многие муниципалитеты вынуждены терпеть присутствие иностранцев в кофешопах, так как опасаются, что в противном случае гости начнут искать «зеленые сигареты» у уличных торговцев.

Подобные меры уже действуют в приграничных регионах страны и там этот опыт был признан удачным. Окончательное решение на этот счет будет принято до конца 2019 года.

Амстердам, Служба информации РИА «Новый День»

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