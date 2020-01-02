Прощай, Голландия! В Нидерландах официально сменили название страны

С 1 января 2020 года Нидерланды официально отказались от использования названия «Голландия». Отныне компании, местные власти, печатные издания, университеты, посольства и министерства будут использовать только официальное название страны «Нидерланды». Название «Голландия» использовалось в официальных документах более 25 лет.

О ребрендинге МИД Нидерландов объявил еще в октябре. Цель реформы – обновление глобального имиджа страны за ее пределами. Власти намерены избавиться от привычных ассоциаций Нидерландов у туристов с наркотиками и кварталом красных фонарей. Кроме того, авторы реформы указывают, что единый бренд страны не может включать слово «Голландия», поскольку так называются лишь две из 12 провинций государства. Ожидается, что новшество будет стимулировать экспорт, привлечение инвестиций и туризм. Ребрендинг обойдется бюджету королевства в 200 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Амстердама намерны отказаться от использования термина «Квартал красных фонарей» – он будет заменен на историческое название района «Де Валлен» или на «Центр города».

Кроме того, власти Нидерландов собираются запретить так называемым кофешопам принимать иностранных гостей. Такое решение может быть принято в рамках проводимой политики по изменению имиджа страны в мире.

Амстердам, служба информации РИА «Новый День»

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