Чучело кабана, сантехника и рояль: отельеры рассказали, что чаще всего воруют постояльцы

Владельцы 1157 отелей по всему миру рассказали, что у них украли постояльцы. Среди банальных полотенец и халатов оказались и весьма редкие ценности, а также мебель и коммуникации. Опрос провел онлайн-гайд по люксовым и SPA-отелям Wellness Heaven

Чаще всего в гостиницах воруют полотенца (77,5%), халаты (65,1%), вешалки для одежды (49,3%), ручки (39,1%), столовые приборы (33,6%) и косметику (32,8%), пишет «Вестник АТОР» со ссылкой на исследование. При этом предпочтения у постояльцев отелей категорий 4* и 5* в значительной степени отличаются.

Бывает и так, что гости воруют такие предметы, украсть которые, казалось бы, невозможно. Например, в одном из отелей в Берлине они смогли вынести из ванной комнаты всю сантехнику, душевую лейку, гидромассажный душ, сиденье для унитаза, водосточную трубу и даже раковину. В другой гостинице постояльцы украли всю стереосистему в SPA-центре, по всей видимости, они разобрали всю звуковую аппаратуру за ночь и загрузили ее в машину перед тем, как выехать.

Отельер из Италии рассказал, что у него украли рояль, который стоял в центре вестибюля. Выяснилось, что трое мужчин в рабочих комбинезонах просто зашли и вынесли музыкальный инструмент. Больше владелец не видел ни мужчин, ни рояля.

В Англии постоялец снял цифры с двери своего номера. Сотрудники отеля не обнаружили пропажу, пока следующий гость не смог найти свою комнату.

Во Франции мужчина пытался вынести чучело кабана, ему помешали. Впрочем, позже его друзья выкупили чучело и подарили неудачливому вору на свадьбу.

В Австрии гость украл из сауны скамейки, которые были сделаны из ароматного соснового дерева. Владелец отеля даже не знал об этом, пока другой постоялец не пожаловался на неудобство.

В ходе опроса исследователи отметили, что постояльцы 5-звездочных отелей выбирают более дорогие «сувениры»: предметы обстановки отельного номера, телевизоры, произведения искусства, планшетные компьютеры и даже матрасы. Гости 4-звездочных отелей готовы стянуть вещи проще и практичнее: полотенца, вешалки, батарейки, пульты дистанционного управления.

Примечательно, что граждане разных стран предпочитают разные «сувениры». Так гости из Германии и Британии берут с собой помимо полотенец и халатов косметику и туалетные принадлежности. Австрийцы любят посуду и кофемашины. Американцы крадут подушки и батарейки из техники в номере, итальянцы – бокалы для вина, а граждане Швейцарии – фен из ванной.

В рейтинге не сообщается о российских туристах, из чего можно сделать вывод, что граждане России не выделяются на фоне остальных.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День

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