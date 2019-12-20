В Таиланде катер с туристами врезался в яхту

У берегов Таиланда столкнулись два пассажирских судна. Российское посольство выясняет, есть ли среди пострадавших граждане РФ.

Как сообщили в дипломатическом ведомстве, столкновение туристического катера и прогулочной яхты произошло к востоку от острова Пхукет, в провинции Пханг-нга в акватории Андаманского моря.

«По предварительной информации, погиб капитан катера – гражданин Таиланда, несколько туристов получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в ближайшие медицинские учреждения», – говорится в сообщении посольства в Facebook.

Сотрудники консульского отдела находятся на связи с местными властями и проверяют наличие российских граждан среди пострадавших.

Бангкок, Служба информации РИА «Новый День»

Бангкок. Другие новости 20.12.19

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