Больше половины россиян не выезжали за границу в 2019 году

Опрос показал, что 51% жителей России не выезжали в прошлом году из страны. При этом женщины путешествуют чаще, чем мужчины.

49% респондентов заявили, что побывали за пределами России в прошлом году. Из них каждый пятый посетил один или два города, 10% бывали в трех или четырех иностранных городах, 8% – в пяти, шести или семи городах. Лишь 3% российских путешественников посетили более 15 городов за рубежом за прошлый год.

Среди мужчин 57% ответили, что не выезжали из России в 2019 году. Среди женщин таких оказалось 48%.

Самые популярные зарубежные города по количеству забронированных в них отелей в 2019 году – Париж, Барселона, Прага, Рим, Берлин, Варшава, Ницца, Стамбул, Милан, Лондон.

Исследование провел сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru. В опросе приняли участие 5 тысяч пользователей социальных сетей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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