Туроператоры рассказали, куда можно поехать отдыхать россиянам

В Ассоциации туроператоров проанализировали ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса нового типа, и назвали страны, в которые могут поехать отдыхать россияне. Об этом сообщает «Вестник АТОР».

«Фактически, после введенных из-за коронавируса ограничений как со стороны России, так и со стороны ряда европейских, азиатских и североафриканских стран, в продаже у туроператоров на ближайшее время (вторая половина марта) остались всего 10 массовых и субмассовых направлений, по которым можно приобрести туры с классическим отельным приморским отдыхом», – говорится в сообщении на сайте ассоциации.

Пакетные туры на ближайшие даты можно приобрести во Вьетнам, Доминикану, Индонезию, на Кубу, Мальдивы, в Мексику, ОАЭ, Таиланд, Турцию и Шри-Ланку. На большинство этих курортов летают чартерные рейсы, а также есть регулярные перелеты.

Кроме того, в продаже есть и масса нишевых направлений – такие как Маврикий, Сейшелы, острова Французской Полинезии или стран Латинской Америки. Однако поездки туда стоят значительно дороже. В АТОР также отметили существенно подешевевшую Японию.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.03.20

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