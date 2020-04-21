В Таиланде изгнанные из отеля российские туристы жили в пещере

Полицейские в Таиланде обнаружили российских туристов, которые жили в пещере. Об этом сообщает Chiang Rai Times.

По данным издания, туристов выгнали из отеля, а из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, российские граждане не смогли вернуться домой. Они разбили палатку в пещере Тонсай и жили там.

По словам туристов, они прилетели на отдых на острове Краби два месяца назад. В марте их ограбили. Затем закрыли гостиницу, в которой они проживали. Вернуться в Россию путешественники не могли из-за закрытия авиасообщения.

У туристов взяли тест на коронавирус, он показал отрицательный результат. Затем россиян отправили в один из отелей, который размещает иностранных граждан, застрявших в стране. До окончания пандемии туристы не смогут покинуть Таиланд. Российское посольство уведомили о случившемся.

Бангкок, Зоя Осколкова

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