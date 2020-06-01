Посол: Италия готова принимать российских туристов с 15 июня

Италия готова открыть границу для российских туристов с 15 июня. Такое заявление сделал посол Италии в РФ Паскуале Терраччано в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, Италия надеется, что российское руководство к тому времени откроет границы и «разрешит въезд в страну».

«Ни один российский турист не поедет в Италию, если потом ему придется столкнуться с трудностями, чтобы вернуться домой», – отметил дипломат (цитата по ТАСС).

Он также заявил, что Италия не собирается вводить обязательные медицинские справки для въезда туристов. Однако «будут меры предосторожности, контроль по приезде, но мы не усложняем процедуру выдачи виз», заверил Терраччано.

Дипломат при этом особо подчеркнул, что страна не будет вводить для граждан России каких-либо дополнительных требований для получения визы. По его словам, «процедура остается прежней». Дипмиссии будут стараться облегчить процесс выдачи и оформления виз, добавил посол, отметив, что визовые отделы готовы возобновить работу в любой момент.

Напомним, Россия с 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение.

25 мая глава правительства РФ Михаил Мишустин и вслед за ним руководители Ростуризма и Роспотребнадзора призвали россиян воздержаться от туристических поездок за рубеж. По словам чиновников, предпосылок для восстановления международного туризма пока нет, а тех, кто все-таки решит поехать на отдых за границу, после возвращения будут помещать в обсерватор за свой счет.

В Ассоциации туроператоров России прогнозируют возобновление международного туризма не раньше осени.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.06.20

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