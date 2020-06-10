Сотни россиян уехали за границу в разгар пандемии

Несмотря на закрытие границ и прекращение авиасообщения, сотни граждан России выезжали за рубеж во время пандемии. Об этом свидетельствует статистика других стран. У большинства россиян цель поездки не связана с туризмом или командировкой.

По сравнению с прошлым годом в другие государства приезжало значительно меньше граждан России, что обусловлено ограничениями, введенными из-за распространения коронавируса. Международное авиасообщение было закрыто в конце марта: были запрещены все полеты за рубеж, кроме эвакуационных рейсов, которыми россиян вывозили на родину, и отдельных рейсов по поручению правительства.

Запрет сняли частично лишь в июне. Сейчас граждане РФ могут выехать из страны к больным родственникам, по работе, для учебы или лечения. Несмотря на это, в апреле многие государства принимали путешественников из России, передает РБК.

В Южную Корею въехали более тысячи россиян, большинство из них – члены морских экипажей. 128 человек заявили, что прибыли с туристическими целями. В Турцию въехали 922 гражданина России. Цель их поездки не уточняется. В Болгарии побывали 635 российских путешественников. У большинства цель поездки не является ни туристической, ни служебной, ни деловой.

Кроме того, в апреле 2020 года россияне приезжали в Сербию, США, Индонезию, Финляндию, Швейцарию, Австрию, Гонконг, Сингапур и на Тайвань.

По словам экспертов, в условиях закрытия границ и приостановленного авиасообщения уехать из России могли лица с двойным гражданством либо те, у кого есть вид на жительство в другой стране. Также россияне могли летать бизнес-джетами.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.06.20

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