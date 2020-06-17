Глава Ростуризма оценила потери от пандемии в 1,5 трлн рублей

Потери туристического бизнеса России от пандемии коронавируса могут составить 1,5 трлн рублей. Такой прогноз дала глава Ростуризма Зарина Догузова. Отрасль оправится от кризиса в лучшем случае к концу 2021 года.

Оценка потерь сферы туризма в 1,5 трлн рублей – это лишь расчетная сумма, в реальности потери могут оказаться больше, рассказала Догузова в интервью РБК. «Дай бог, к концу следующего года мы вот эти потери наверстаем. Это надо будет очень ускоренными темпами расти, принимать нестандартные решения, в том числе и с точки зрения въездного потока», – отметила глава Ростуризма.

В настоящее время туристический сезон в России только запускается. Очень многое будет зависеть от того, как он пройдет. «Будет ли въезд – не будет. В принципе, скорее нет, чем да, но пока непонятно. То есть пока очень много непонятно, мы внутри страны сезон только-только запускаем», – пояснила Догузова.

Глава Ростуризма предположила, что помочь отрасли могла бы бесплатная электронная виза для иностранных туристов на весь 2021 год. Догузова назвала эту идею «нестрандартным решением».

Что касается выездного туризма, то российские власти не собираются ограничивать граждан в поездках за границу после окончания пандемии. Однако до сих пор страны, считающиеся традиционными для летнего направления, например, Турция, не заявили о готовности принять путешественников из России.

«Даже если бы мы вот прямо сейчас были готовы отправлять [туристов] и это было бы возможно, то турки на данный момент не готовы принимать пока туристов. Дальше будем следить за развитием ситуации», – заключила Догузова.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.06.20

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