Туроператор, заявивший о прекращении деятельности, возобновил работу

Туроператор «Ника», организовывающий речные круизы по всему миру, отозвал направленное в Ростуризм заявление о прекращении деятельности и возобновляет работу. Об этом сообщается на сайте компании. Выяснилось, что большая часть туристов не получат страхового возмещения по отмененным турам.

Страховая компании отказалась продлевать договор с туроператором, срок которого истекал 23 июня. Воспользоваться какой-либо другой формой финансового обеспечения также не удалось. В результате 22 июня «Ника» объявила о закрытии.

После долгих переговоров выяснилось, что страховая компания будет возмещать туристам стоимость только тех туров, которые не состоятся после 22 июня. «И мы сделали практически невозможное, подняли огромное количество резервов и мы можем работать!» – сообщил туроператор.

«Отраслевой закон не предусматривает обстоятельства, когда бизнес туристических компаний останавливает государство и поездки отменяются не по вине туроператоров. Соответственно, туры с датами вылета до объявления об остановке финансовыми гарантиями не защищены, – пояснила «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. – Туроператор в эти дни многократно проводил переговоры с Ростуризмом. Там настаивали, что компании с такой историей и огромным опытом не должны покидать рынок, убеждали сохранить деятельность, что подтвердит высокий уровень социальной ответственности руководства, тем более в такое сложное время».

Как следует из информации на сайте Ростуризма, туроператор восстановлен в едином федеральном реестре, откуда 23 июня был исключен приказом ведомства.

«В качестве финансовой гарантии теперь он будет использовать фонд персональной ответственности при ассоциации «Турпомощь», который был пополнен», – добавила Тюрина.

«Ника» занималась организацией круизов и сложных комбинированных туров на озеро Байкал, по Енисею и другим рекам Сибири, а также продавала круизы по рекам Европы, Африки, Америки. В компании есть оформленные туры, которые должны состояться только во второй половине этого и в следующем году, вплоть до августа 2021 года.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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