В России обанкротился туроператор, организовывавший речные круизы по всему миру

Петербургский туроператор «Ника» сообщил о прекращении деятельности. Компания не смогла оформить финансовое обеспечение на новый срок. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«Ника» занималась организацией круизов и сложных комбинированных туров на озеро Байкал, по Енисею и другим рекам Сибири, а также продавала круизы по рекам Европы, Африки, Америки. В компании есть оформленные туры, которые должны состояться только во второй половине этого и в следующем году, вплоть до августа 2021 года, передает «Интерфакс».

«Как сообщили нам в компании, она вынуждена уйти не из-за остановки бизнеса в период пандемии, а из-за отказа страховщика продлить договор страхования финансовой ответственности перед туристами, – пояснила агентству пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина. – Туроператор предоставил документы в СК «Ингосстрах» еще в феврале, тот долго раздумывал, но в итоге отказал. Воспользоваться какой-либо другой формой финансового обеспечения также не удалось».

По словам Тюриной, «Ника» оказалась жертвой ситуации, сложившейся на туристическом рынке. По данным РСТ, после ухода туроператора с рынка оплаченные услуги не получат 700 туристов. Однако в компании уверены, что страховые гарантии позволят вернуть деньги всем клиентам.

«Ника» работала с течение 27 лет и имела отличную репутацию у туристов и партнеров. Туроператор вел переговоры и с другими страховыми компаниями, рассматривал все возможные варианты, чтобы удержаться на рынке. Но страховщики предлагали фингарантии максимум на 10 млн рублей.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев назвал кризис-2020 самым болезненным для туристической индустрии за последние 29 лет. Туроператоры не ожидали такого масштабного простоя, вызванного пандемией коронавируса, в результате до 30% компаний могут покинуть этот рынок. Это означает, что до полутора миллионов сотрудников отрасли рискуют лишиться работы.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 22.06.20

Бизнесмен-единоросс расстрелял лодку с отдыхающими – слишком близко подплыли к его даче. / РЖД вернет более 70 поездов, отмененных из-за коронавируса. / Треть жителей России хочет продления ограничений из-за коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»