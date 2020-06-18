Полтора миллиона человек рискуют потерять работу: туриндустрия переживает самый мощный кризис за 29 лет

Для туристической индустрии кризис-2020 оказался самым болезненным за последние 29 лет. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, выступая сегодня на пресс-конференции. По его словам, туроператоры не ожидали такого масштабного простоя, в результате до 30% компаний и до полутора миллионов сотрудников отрасли могут покинуть этот рынок.

«Поначалу у нас было чувство, что это будет, как было в предыдущие кризисы – мы немножко постоим, месяц максимум, будет отложенный спрос и потом туристы ринутся отдыхать, у нас будет огромный объем и отрасль быстро восстановится, – отметил Игнатьев. – Но на самом деле этого не произошло. Уже четвертый месяц отрасль стоит, и неизвестно, когда будут работать два больших сегмента – въездной и выездной туризм».

С таким масштабным кризисом за всю историю развития туриндустрии в новой России отрасль еще не сталкивалась, подчеркнул он. «Мы понесли самые серьезные потери за всю историю развития туризма у нас в стране», – пояснил Игнатьев.

Объем потерь отрасль оценивает примерно в полтора трлн рублей: авиационная отрасль не работала на 90%, автобусные перевозки – на 80%, железнодорожные перевозки по туристическим маршрутам – на 80%. «У нас в туризме работает 2,5 млн человек непосредственно в отрасли и порядка 7 млн – в смежных отраслях, – оценил Игнатьев. – Я думаю, что по окончанию этого кризиса до 1,5 млн человек могут потерять работу. Потери очень большие, серьезные».

По оценкам Российского союза туриндустрии, 25-30% компаний не переживут кризис. «У нас есть сигналы, есть реестр Ростуризма, из которого где-то полторы сотни туроператоров не смогли продлить свои финансовые гарантии и ушли из реестра, – сказал Игнатьев. – У нас есть сигналы о том, что во многих компаниях были проведены увольнения, и на сегодняшний день мы просто не знаем, сколько компаний смогут восстановиться».

По оценкам экспертов, полностью восстановиться отрасль сможет не ранее, чем через полтора года. «А я бы сказал, даже через два года отрасль сможет выйти на те объемы, которые были до пандемии», – уточнил Игнатьев.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.06.20

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