Треть детских лагерей могут закрыться на фоне пандемии коронавируса

До трети детских лагерей в РФ уйдут с рынка, не выдержав конкуренции. Об этом заявил директор всероссийского детского центра «Орленок» и президент Национальной ассоциации детских лагерей Александр Джеус. По его словам, некоторые требования, предъявляемые Роспотребнадзором, избыточны.

«Я думаю, до трети детских лагерей уйдут с рынка, потому что они не смогут выдержать конкуренции. Им предлагают взять кредит, а они и так берут кредиты. Им нужно было выплачивать проценты. Я знаю детские лагеря и в Краснодарском крае, которые уже сейчас продаются и заявили о своем перепрофилировании. Это тревожная ситуация, которая должна обсуждаться на самом высоком правительственном уровне», – сообщил Джеус в интервью телеканалу РБК.

По мнению главы «Орленка», для детских лагерей необходимо ввести отдельный код ОКВЭД (кода вида экономической деятельности). В настоящее время их деятельность включена в классификатор вместе с санаториями и другими оздоровительными учреждениями. Крупные лагеря не останутся без поддержки государства, однако учреждения поменьше оказались в очень тяжелой ситуации.

Кроме того, Джеус считает часть требований Роспотребнадзора избыточными. «Можно абсурдно завысить требования, и ничего не произойдет... Я не очень себе представляю, как в детском лагере соблюсти социальную дистанцию», – сказал он.

Напомним, детские лагеря принимают ребят со всей России с 1 июля. Первые смены были отменены из-за пандемии коронавируса. До введения ограничений планировалось, что летом откроются около 45 тысяч учреждений детского отдыха. С учетом новых обстоятельств это число упало до 33 347.

Согласно рекомендация Роспотребнадзора, в детских лагерях отменили массовые мероприятия, занятия должны проводиться отдельно для каждого отряда, если возможно, на открытом воздухе. Кроме того, в ведомстве предложили отказаться от проведения родительских дней.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.07.20

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