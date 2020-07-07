Ценность паспортов США и России сильно упала из-за пандемии

Пандемия коронавируса повлияла на индекс паспорта, оценивающий свободу передвижения граждан разных стран. Об этом говорится в очередном рейтинге, составленном консалтинговой компанией Henley & Partners.

В обновленном списке произошло только одного изменение по сравнению с первым кварталом 2020 году. На одну позицию опустился паспорт ОАЭ. Однако специалисты не учитывали ограничительные меры, принятые правительствами стран в связи с пандемией, так как они являются временными.

Если же принимать во внимание карантинные ограничения, то картина меняется радикально. Так паспорт США, который занимает в индексе седьмое место, может переместиться на 28 строчку к паспорту Уругвая. Все потому, что Евросоюз открыл границы лишь для 14 стран.

Для российского паспорта закрытие границ также не прошло бесследно. Ранее документ гражданина РФ был одним из самых престижных среди стран Восточной Европы, не входящих в состав ЕС. Однако теперь россияне вовсе не могут выехать за рубеж до 1 августа.

«Как мы уже могли убедиться, последствия пандемии для свободы передвижения оказались более серьезными и продолжительными, чем первоначально предполагалось. А недавнее решение ЕС указывает на то, что грядут еще большие потрясения»,– отметил председатель совета директоров H&P, доктор Кристиан Келин.

Если не учитывать ограничения, связанные с Covid-19, то первое место в индексе занимает паспорт Японии, который гарантирует свободное посещение 191 страны мира. Затем идет Сингапур (190), третью строчку делят Германия и Южная Корея (по 189). Россия занимает 51 место, паспорт РФ дает возможность посещать без визы 118 государств.

Москва, Зоя Осколкова

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