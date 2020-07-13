Венгрия первой впустит российских туристов

Венгрия готова открыть свои границы для россиян. Въезд в страну станет возможен с 15 июля при соблюдении нескольких условий. Об этом сообщили в посольстве Венгрии в России.

РФ вошла в число государств так называемой «желтой» зоны, жители которой смогут посещать Венгрию. Сначала необходимо сдать анализ, который подтвердит отсутствие коронавируса – два теста, сделанные не больше, чем за пять дней до даты въезда, а также промежуток между ними должен быть равен 48 часам.

После въезда в страну нужно пройти медобследование и обязательный двухнедельный карантин. В том случае, если на руках будет документ на венгерском или английском языке, подтверждающий отсутствие Covid-19, то карантин не понадобится. Иностранцам с подозрением на коронавирус откажут во въезде.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия начинает снимать ограничения на полеты, действующие с 27 марта. Помимо Венгрии российские власти готовы открыть авиасообщение с Великобританией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией. Также в список кандидатов на открытие границ попали и другие страны: Вьетнам, Китай, Монголия, Шри Ланка.

Будапешт, Зоя Осколкова

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