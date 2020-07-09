Оперштаб одобрил план по восстановлению авиасообщения

Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции поддержал предложение возобновить международное авиасообщение в два этапа.

«Росавиации совместно с МИД России и Роспотребнадзором представить в правительство РФ согласованный список иностранных государств, с которыми возможно восстановление авиасообщения на первом этапе», – следует из итогового документа. По данным ТАСС, данное поручение должно было быть выполнено к сегодняшнему дню.

Как писал «Новый День», по мнению президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева, чартеров на заграничные курорты этим летом ждать точно не стоит. Несмотря на то, что Шереметьево заявило об открытии международного терминала и обсуждается возможность возобновления международных рейсов, речь идет только о регулярных рейсах, отметил он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.07.20

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