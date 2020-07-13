Доминикана готова принять туристов из России без справки об отсутствии Covid-19

Доминикана официально готова принимать туристов из России. Там даже не нужна справка об отсутствии Covid-19, сообщает Ассоциация туроператоров. Однако авиасообщения с курортом нет.

«Доминиканская Республика открыта с 1 июля для туристов из всех стран мира, никаких специальных ограничений для России или любой другой страны нет», – сказала директор Представительства Министерства туризма Доминиканской Республики в России, Украине и Белоруссии Галина Лысенко.

Страна принимает первые рейсы из США, пока большая часть пассажиров – это граждане Доминиканы, возвратившиеся домой, около трети – туристы. Кроме того, авиасообщение с курортом открыла Швейцария, передает РИА «Новости».

С 1 июля в стране заработала туристическая инфраструктура – открыты отели, аэропорты и рестораны, возобновлена с ограничениями экскурсионная деятельность. При этом прилетающим на отдых не нужна справка об отсутствии коронавируса. Власти приняли специальные протоколы по приему гостей, призванные гарантировать их безопасность.

Российские туроператоры готовы к возобновлению чартерных рейсов. «Фактически все российские туроператоры готовы в случае возобновления международного авиасообщения выполнять программы в прошлогодних объемах и в той же географии вылетов», – сообщила Лысенко. В настоящее время запланированы полеты в четыре региона Доминиканы из Москвы в августе, а из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани – в октябре.

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