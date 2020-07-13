Посольство: въезд в Венгрию для россиян по-прежнему невозможен

Посольство Венгрии в Москве объяснило, что въезд россиян в страну по-прежнему невозможен, за исключением некоторых случаев. Изменения, которые вступят в силу в Венгрии с 15 июля, касаются только санитарных условий въезда и будут распространятся на те категории граждан, которые и ранее могли посещать страну.

Напомним, сегодня ночью на странице посольства Венгрии в Москве было опубликовано сообщение о том, что Венгрия включила Россию в список «желтых» стран, тем самым, разрешив приехать с двумя отрицательными тестами на коронавирус. Это сообщение быстро растиражировали СМИ, но впоследствии оно исчезло со страницы посольства.

Сейчас в посольстве пояснили, что сообщение касалось только «санитарных условий въезда», но «все ранее опубликованные условия въезда и ограничения остаются неизменными». Это означает, что из России в Венгрию по-прежнему могут отправиться только граждане Евросоюза, которые имеют регистрацию в Венгрии; аккредитованные дипломатические сотрудники; а также члены семьи венгерских граждан (при этом брак, либо рождение ребенка должны быть зарегистрированы в Венгрии). И именно для этих категорий граждан были выпущены новые рекомендации: поскольку Россия входит в «желтый» список, приехавшим с ее территории нужно будет предоставить два теста на коронавирус. В то время как из «красных» стран разрешено приезжать только гражданам Венгрии и больше никому.

«Новый День» ранее приводил цитаты правительства Венгрии, принявшим такое решение. Это было сделано не для ослабления режима, а напротив, для «предотвращения проникновения вируса из-за рубежа».

Москва, Ольга Тарасова

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