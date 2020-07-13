Посольство Венгрии в Москве удалило информацию о разрешении на въезд россиян в страну с 15 июля

Посольство Венгрии в Москве сегодня ночью опубликовало на своей странице пост, в котором говорилось, что страна разрешит с 15 июля въезд россиянам с двумя отрицательными тестами на Covid-19. Однако утром, когда многие СМИ растиражировали новость, пост был удален. Хотя по решению правительства Венгрии Россию действительно отнесли по классификации к «желтой» зоне коронавируса, в первую очередь правила въезда распространяются на венгров, находящихся сейчас в России и желающих вернуться на родину.

Как писал «Новый День», сегодня ночью на странице посольства Венгрии в Москве в фэйсбуке появился пост о том, что с 15 июля россиянам разрешено въезжать на территорию страны без обязательного карантина. РФ вошла в число государств так называемой «желтой» зоны. По информации в посте, для въезда в Венгрию от россиян бы потребовали два отрицательных теста на коронавирус, сделанные не больше, чем за пять дней до даты въезда, а также промежуток между ними должен быть равен 48 часам. О том, что Венгрия первой из стран Евросоюза разрешила въезд россиянам, написали почти все СМИ. Однако утром пост со страницы посольства Венгрии в Москве был удален без объяснений, никакой новой информации не появилось. На данный момент телефоны в посольстве не отвечают.

Добавим, что накануне правительство Венгрии действительно утвердило классификацию стран, разделив их на «зеленые», «желтые» и «красные» зоны – в зависимости от опасности с точки зрения распространения коронавируса. Информация об этом есть на официальном сайте правительства Венгрии. Россия, согласно этой классификации, попадает в «желтый» список. Но прежде всего правила въезда распространяются на венгерских граждан, хотя и «не венгерские граждане» могут приехать по двум тестам. Правда, в информации от правительства не уточняется, идет ли речь о туристах, либо только о тех, кто приезжает с целью учебы, ухода за родственниками и так далее. Более того, в принятых правилах сказано, что приняты они не для ослабления режима, а для «предотвращения проникновения вируса из-за рубежа».

«Различные правила применяются к гражданам Венгрии и их родственникам, а также к лицам, не являющимся гражданами Венгрии. Граждане Венгрии, прибывающие из стран в зеленой категории, могут свободно въезжать в страну без контроля. В то же время венгры, въезжающие в страну из стран, попадающих в желтую или красную категорию, подлежат медицинскому обследованию и должны выходить на карантин на 14 дней. Исключением из этого правила является то, что лицо, прибывающее в Венгрию из таких стран, может представить два отрицательных результата теста на коронавирус из результатов испытаний, проведенных в предыдущие 5 дней, с интервалом 48 часов между двумя тестами, – говорится в сообщении правительства Венгрии. – Граждане Венгрии, прибывающие из желтых стран, освобождаются от карантина после первого теста на коронавирус, тогда как в случае стран из красной категории требуются два отрицательных результата теста. В случае не венгерских граждан гражданам желтых стран разрешается въезжать в страну на тех же условиях, что и гражданам Венгрии, в то время как гражданам стран, попадающих в красную категорию, запрещен въезд в Венгрию».

Все эти правила должны вступить в действие со среды, 15 июля.

Москва, Анастасия Истомина

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