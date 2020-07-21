Для международных перелетов на первом этапе откроют шесть российских городов

Росавиация предложила открыть шесть городов на первом этапе возобновления международного авиасообщения. Это Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток. Аэропорты подбирали по географическому принципу.

Алгоритм восстановления международного авиасообщения предусматривает согласование списка стран, куда полетят первые пассажирские рейсы, с территориальными подразделениями Роспотребнадзора Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока, пишут «Известия». На первом этапе именно аэропорты этих городов станут внутригосударственными хабами. Улететь за границу можно будет пока только из них.

Предположительно, авиасообщение с другими государствами будет восстановлено 1 августа, но другие города России смогут принимать рейсы из-за границы не ранее середины августа. Каждые две недели Роспотребнадзор будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию и совместно с Росавиацией и МИДом направлять в правительство перечень стран, полеты в которые будут возможны из любого международного аэропорта страны.

Воздушные гавани выбирались по географическому принципу: в каждом макрорегионе выбран один крупный аэропорт, чтобы жителям близлежащих городов не пришлось лететь за границу, например, через Москву. В столице международные перелеты будут осуществляться из трех аэропортов – Шереметьево, Внуково и Домодедово.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что Россия готова возобновить международное авиасообщение с Китаем, Монголией, Вьетнамом, Шри-Ланкой, Великобританией, Германией, Италией, Финляндией, Норвегией, Данией, Нидерландами, Венгрией и Польшей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.07.20

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