Россияне не спешат покупать туры за границу из-за второй волны коронавируса

Российские путешественники опасаются покупать туры, которые должны состояться зимой и весной. По словам туроператоров, туристов отпугивают слухи о повторном введении карантинных ограничений, которые распространяются в соцсетях.

«В турагентствах практически остановились продажи туров в глубину. Бронирования на зиму идут весьма вяло, максимальная глубина продаж – месяц. Туристы опасаются, что в России может быть повторно введен карантин с 20 сентября, и они потеряют деньги», – сказали «Интерфаксу» в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Рынок туристических услуг по-прежнему находится в «подвешенном» состоянии, так как до сих пор до конца не ясно, когда будут открыты границы, и как будет складываться ситуация внутри России. Негативно влияют на продажи слухи о том, что в конце сентября в РФ вернутся карантинные ограничения.

«Эти слухи появились еще в мае, так что это – стопроцентный фейк. Очевидно, что динамика продаж туров станет прямо противоположной в случае стабильной ситуации после 20 числа, поскольку копится отложенный спрос. Но сейчас глубина бронирования – в среднем 7 дней», – рассказали в АТОР.

Тем временем, растет спрос на внутренние курорты. «Из зимних направлений популярны Красная Поляна и курорты Кавминвод – туда спрос вырос на 15%. В октябре-ноябре туроператоры ожидают всплеска бронирований отдыха в санаториях Урала и Сибири. А вот туры в Белоруссию туристы покупать будут вряд ли. Причина – закрытые границы и нестабильная ситуация в стране», – заключили в АТОР.

Впрочем, пока темпы продаж туров на зиму скромные, во многих компаниях это единичные бронирования. Туроператоры ждут, что спрос, как обычно, активизируется в конце сентября.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 31.08.20

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