Летом на юге отдохнули в два раза меньше россиян, чем обычно

Свыше 7 млн россиян смогли выехать на отдых в южные регионы страны. Коронавирусные ограничения и экономический кризис существенно повлияли на турпоток. Однако в Ростуризме считают, что в условиях пандемии это хороший результат.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, число туристов, отдохнувших летом 2020 года на юге, почти в два раза меньше, чем бывает обычно. «В текущих обстоятельствах, когда еще пару месяцев назад было не очевидно, сможем ли мы вообще отдохнуть, нам все же удалось сезон провести», – сказала Догузова на открытии выставки «Знай наше».

В то же время наблюдался многократный рост внутреннего турпотока во всех популярных у отдыхающих российских регионах. Особенно были востребованы Алтай и Карелия.

«Нестандартный, тяжелый год выдался для туристической отрасли. Но одновременно это и год новых возможностей, он открыл для нас новые горизонты – мы запустили целый ряд, я бы сказала, исторических, новых программ, которые впервые реализовывались в индустрии», – добавила глава Ростуризма.

В статистике учитывали данные о туристах, прибывавших в регионы России в июле-августе. Окончательные итоги агентство подведет в октябре, поскольку сезон отпусков в этом году продолжится и в сентябре, так как из-за пандемии коронавирусной инфекции он начался позже обычного.

Ранее Догузова оценивала ущерб российской туристической отрасли Covid-19 в первой половине 2020 года в 1,5 трлн рублей. Глава Ростуризма считает, что эти потери не удастся наверстать раньше конца 2021 года.

Правительство России запустило программу по поддержке внутреннего туризма. Путешественники, выбравшие отечественные курорты, смогли получить кешбэк. По предварительным данным, госпомощью воспользовались около 50 тысяч человек, которые приобрели туры и оплатили проживание в отелях на общую сумму более чем 900 млн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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