Турция ввела тотальный масочный режим – теперь он действует и на пляжах

В Турции из-за распространения коронавирусной инфекции усиливаются карантинные ограничения. Как сообщает РИА «Новый День» хотя по отчетам официальных властей Covid-19 возобновил активное распространение на востоке страны, новые ограничения касаются всех регионов без исключения. Они были одобрены накануне на заседании правительства во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и уже доведены до сведения населения через МВД.

В частности, во всей Турции, за исключением нахождения в пределах дома, введен масочный режим. Соответственно, маски надо будет носить на пляжах, в парках, на улицах, на предприятиях, в садах и т.д.

В общественный транспорт пассажиров пускать будут только на сидячие места – речь идет об автобусах, трамваях, поездах, метро. Дополнительные ограничения относительно транспорта могут вводить местные власти.

В ресторанах, кафе и отелях с 8 сентября проводить мероприятия, в том числе концерты, после 24:00.

За несоблюдение карантина будут штрафовать. Контроль за исполнением санитарных правил возлагается на местные власти. Для нарушителей предусмотрено наказание, вплоть до уголовного.

Отметим, что Турция – пока единственная курортная страна, в которую могут летать российские туристы.

Анкара, Елена Васильева

Анкара. Другие новости 09.09.20

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