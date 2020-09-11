Русские туристы в Турции не носят маски: как ужесточение режима сказалось на курортном отдыхе

В Турции уже третий день действует тотальный масочный режим: использовать средства индивидуальной защиты нужно во всех общественных местах – в транспорте, магазинах и даже на городских пляжах. Но отдыхающие на курортах россияне говорят, что особого неудобства это не доставляет: туристы в основном находятся на территориях отелей – там требования не такие жесткие. В общественных местах контроль есть, но многие россияне относятся к ужесточению режима «как к игре».

Как ранее писал «Новый День», власти Турции во всех регионах страны ввели обязательный масочный режим для всех без исключения лиц, включая туристов. Находиться в маске люди должны везде, кроме дома: на пляжах, в парках, на улицах, на предприятиях, в садах и так далее. В общественный транспорт пассажиров должны пускать только на сидячие места. В ресторанах, кафе и отелях с 8 сентября нельзя проводить мероприятия, в том числе концерты, после 24:00 – то есть под запретом традиционные ночные турецкие дискотеки. Для туристов штраф за несоблюдение масочного режима в рублях превысит 30 тысяч.

В действительности все не так страшно, как пишут в СМИ, рассказали «Новому Дню» россияне, которые сейчас отдыхают в разных регионах Турции. Жительница Екатеринбурга Юлия сейчас находится в Белеке. Туристов просят надевать маски только в магазинах и при входе в рестораны.

«Мы прилетели вчера утром. В аэропорту большинство стараются быть в масках, но у кого-то они просто на подбородок спущены. Во время трансфера маски не просили надевать – тут уж кто сам боится, те ехали в масках. В отеле на ресепшн просят быть в маске и обрабатывать руки (отель Titanic Deluxe Golf Belek 5*). Во время отдыха никто не думает об этом. Ни на пляжах, ни на территории отеля маски носить не надо, – рассказала Юлия корреспонденту «Нового Дня». – Единственное исключение – при входе в ресторан надо надеть маску и оставаться в ней во время раздачи и пока не придешь за свой стол. В магазины тоже просят заходить в масках. Нам никаких неудобств это не доставляет. Как на экскурсиях и в городе, пока не знаю, мы еще не ездили».

Другая россиянка, вернувшаяся с отдыха из Сиде, говорит, что турки стараются следить за тем, чтобы все были в масках. Но среди русских туристов много таких, кто пытается обойти правила.

«В отеле было все строго с первого до последнего дня, один раз я выходила в торговый центр, добиралась на такси – все в маске. Вход в торговый центр только после замера температуры, обязательно в маске. Внутри смотрят тоже, чтобы ты был в маске. Наши, как обычно, пытаются стянуть на подбородок, им делают замечания – требуют надеть. В аэропорту, когда летели обратно, тоже следили за тем, чтобы у всех были надеты. Сотрудник прямо прочесывал территорию, смотрел, – рассказала жительница Екатеринбурга Алена, которая отдыхала в Сиде. – Наши туристы к этому относятся как к игре. Нас забирали из отелей, сели в автобус – все без масок, я одна в ней, на меня как на ненормальную смотрели. Гид в автобусе напомнил, что вышло постановление об ужесточении режима, только после этого все надели. Потом попереглядывались, только гид выключил микрофон – все стали снимать».

Другая туристка до сих пор находится в Сиде. По словам Натальи, в ее отеле Side Royal Paradise маски раздают на ресепшн – и в день заезда, и в другие дни. На улицах города тоже можно встретить волонтеров с масками. Но туристы все расслаблены. «В отеле надо носить маску только в ресторане и снимать за столом. На улицах не обязательно. Никто к нам не подходил во время прогулок не просил надевать маски. Хотя мы и на экскурсии ездили в древний город, и по набережной гуляли, что считается общественными местами», – говорит Наталья.

Турецкие СМИ пишут, что в курортных регионах полиция начала проводить рейды, в ходе которых проверяет соблюдение масочного режима. Как пишет портал для турбизнеса Profi.Travel со ссылкой на турецкие сайты, такие рейды уже прошли в Кемере. По центральным улицам передвигались машины с громкоговорителями, из которых звучало объявление на трех языках – русском, немецком и английском с просьбой надеть маски и соблюдать дистанцию. Полицейские также раздавали маски всем желающим: у кого их не было или кому пора было сменить свою на новую. В целом СМИ отметили, что акция прошла без негатива.

Между тем на туррынке курсируют слухи, что усиление карантинных мер в Турции может означать, что после высокого туристического сезона страна снова закроется для посещения. Обычно сезон длится до конца октября, и не исключено, что уже в ноябре поехать в Турцию будет либо невозможно, либо возможно, но с ограничениями.

«Никто из операторов пока не строит долгоиграющих планов, об этом вчера шла речь на одном из отраслевых собраний в Москве. Глубина бронирования – даже по Турции – минимальна», – рассказал «Новому Дню» источник, знакомый с ситуацией.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Екатерина Норсеева

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