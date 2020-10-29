В Турции умер заразившийся ковидом турист из России

Российский турист умер в турецкой Анталье после заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Анталье.

В настоящее время совместно с местными властями и страховой компанией решается вопрос о репатриации тела погибшего, отметил представитель дипмиссии.

По информации «Московского Комсомольца», речь идет о 60-летнем туристе из Башкирии, умершем на курорте Сиде. Мужчина приехал на отдых в Турцию с женой в конце сентября. 2 октября его госпитализировали, а через несколько дней перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Отмечается, что жене не отдают тело мужа и не выпускают из страны, требуя заплатить 2 тыс. долларов за лечение супруга.

Ранее в турецком Минздраве заявляли, что республика вышла на второй пик эпидемии Covid-19. В сентябре и октябре в Турции неоднократно регистрировали рекордный с начала мая суточный прирост зараженных. По данным на 28 октября в стране было выявлено 2305 новых заболевших, скончались 77 пациентов – это максимальные показатели с конца апреля.

Москва, Наталья Петрова

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