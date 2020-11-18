Страховщики: доля туристов, заболевших в Турции коронавирусом, не превышает 0,2%

Страховые компании опубликовали данные по количеству туристов, обратившихся за медицинской помощью за границей в связи с коронавирусом. Больше всего случаев зафиксировано на отдыхе в Турции, но и там количество заболевших не превышает 0,2% от всех туристов.

«По данным компании «Ингосстрах», в период с 1 сентября по 30 октября случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены у 58 клиентов компании среди 50 тыс. человек, застрахованных в этот период по программам для выезжающих за рубеж (ВЗР), то есть у 0,16%, – пишет сегодня «Вестник Ассоциации туроператоров России». – Из них 49 заболевших туристов обратились за медицинской помощью, находясь в Турции. Еще 6 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Объединенных Арабских Эмиратах, 3 туриста заболели на Мальдивах».

Страховая компания ERV также сообщает, что больше всего заболевших было зафиксировано в Турции. Но доля их крайне мала: из 500 тысяч застрахованных в Турции с августа по октябрь за помощью обратились 200 человек, то есть 0,04%. Единичные случаи Covid-19 в ERV были зафиксированы в ОАЭ и на Мальдивах.

По данным страховщиков, стоимость лечения коронавируса за рубежом составляет 3 тысячи евро, в случае возникновения тяжелых форм пневмонии – до 11 тысяч евро.

Москва, Анастасия Истомина

Москва. Другие новости 17.11.20

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