В России половина хостелов закрылись из-за пандемии

Пандемия негативно сказалась на числе хостелов в России. В крупных городах закрылось более 50% таких объектов размещения. По словам участников рынка, значительная доля зарегистрированных хостелов, по сути, является общежитиями.

В Ростове-на-Дону число хостелов сократилось на 54%, в Самаре на 36%, в Нижнем Новгороде на 25%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса 2ГИС.

В начале года снижение числа таких объектов связывали с вступлением в силу осенью прошлого года «закона о хостелах», согласно которому они могли располагаться только в нежилых помещениях и при наличии согласия большей части жильцов. Впрочем, по словам вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевникова, тогда существенного негативного эффекта на рынок новые требования не оказали: деятельность прекратили в основном некачественные объекты, «ночлежки».

Теперь же хостелы действительно столкнулись с проблемами на фоне пандемии. «Большая часть хостелов располагается в арендованных помещениях, собственники которых отказывались идти навстречу бизнесу», – пояснил Кожевников.

Больше всего пострадали объекты размещения в Санкт-Петербурге, где средняя заполняемость в ноябре составляет 18%. По словам руководителя одной из сетей хостелов, это связано с коронавирусными ограничениями на работу заведений общепита и падением туристического потока. В Москве и Новосибирске ситуация немного лучше: объекты заполнены на 56% и 52% соответственно.

Вместе с тем, на рынке недвижимости на четверть увеличилось число предложений по продаже помещений под гостиницы и готового отельного бизнеса. Все эти объекты раньше занимали отельеры, прекратившие работу на фоне кризиса.

В 2ГИС добавили, что в Москве число хостелов за год выросло, однако это не значит, что открылись новые объекты размещения. Рост обусловлен тем, что часть общежитий в столице прошли классификацию как хостелы.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.11.20

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