Россиян задержали и оштрафовали в Турции за отказ надеть маски

Двух российских туристов задержали и оштрафовали в турецкой Анталье за отказ носить защитные маски, как требуют местные власти. Напомним, по всей Турции из-за коронавируса действует масочный режим. Гражданам запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без масок. Штраф за отсутствие средства индивидуальной защиты составляет 900 турецких лир (около 9 тыс. рублей).

Инцидент произошел в аэропорту Антальи накануне вечером. Двое пассажиров рейса из Санкт-Петербурга доставили в отделение полиции в аэрогавани после того, как отказались надеть маски, заявив, что средства защиты бесполезны и мешают дышать морским воздухом.

В отношении нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении, сообщает ТАСС со ссылкой на Генконсульство РФ в Анталье. Также им выписали постановления об оплате штрафа, после чего отпустили. Туристы сразу же направились в отель. Обращений по этому инциденту в дипмиссию не поступало.

Анталья, Наталья Петрова

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