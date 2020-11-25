Летний отдых в России может подорожать на треть

Российские отели уже подняли цены на размещение в летнем сезоне 2021 года на 3-10%, а в период высокого спроса подорожание может достигнуть 25-30%. Об этом сообщает «Вестник АТОР» со ссылкой на туроператоров. Максимальная загрузка отечественных курортов ожидается с 15 июня по 20 августа, отметил гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский.

По информации туроператора «Дельфин», на 10% подорожало размещение в основном в востребованных отелях Сочи и Анапы, тогда как гостиницы на других черноморских курортах подняли цены не более чем на 5%.

Туроператоры уже открыли раннее бронирование отдыха в России на следующее лето и ожидают, что 60% всех летних продаж придутся на Сочи, Крым и Анапу. Сейчас в основном бронируются отели 4 и 5 звезд, а средняя продолжительность поездок составляет 10 дней, так как больше половины туристов предпочитают добираться до курортов на собственной машине.

Впрочем, как отметили в «Интуристе», по большей части россияне не торопятся с ранним бронированием летнего отпуска в силу несколько причин. Главная – непонятная ситуация из-за пандемии. Ситуация с отменой и переносами туров весной текущего года заставляет людей осторожничать, указывают в туркомпании. Кроме того, из-за сдвига летнего сезона 2020 года многие туристы поехали отдыхать только в межсезонье или планируют отдых в новогодние каникулы, о чем говорит высокая загрузка курортов горного и прибрежного кластеров Сочи и популярных крымских курортов.

По данным туроператора, сейчас глубина продаж российских курортов достигает майских праздников и первой половины лета.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.11.20

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