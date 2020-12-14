«Вы приедете не на курорт, а в обсерватор»: в Сочи не пустят туристов с признаками Covid-19

В Краснодарском крае во время новогодних праздников снова начнут работать обсерваторы. В эти учреждения будут отправлять туристов с температурой и симптомами коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев, сообщается на сайте краевой администрации.

«Мы согласовали это с Роспотребнадзором, и просим туристов с признаками коронавируса, температурой не рисковать, не прилетать в Сочи. Потому что тогда вы приедете не на курорт, а в обсерватор», – подчеркнул губернатор. Однако он не уточнил, как будет организован контроль за въезжающими на территорию края туристами.

Кондратьев при этом отметил, что прибывшим в регион путешественникам не нужно будет сдавать ПЦР-тест на коронавирус.

В то же время глава края предупредил, что в регионе могут ввести новые ограничительные меры, «если со стороны туристов не будет понимания и соблюдения требований».

Губернатор также заявил, что сегодня нет оснований для закрытия Кубани или Красной Поляны для туристов на зимние праздники. По его словам, предстоящий горнолыжный сезон важен для края, «мы не хотим его потерять». Кондратьев рассчитывает, что регион получит «хорошую составляющую экономики», а «люди – эмоции и отдых».

По словам главы края, в зимние каникулы в регионе ожидают около 400 тысяч туристов. В связи с этим в Красной Поляне введены дополнительные меры для обеспечения безопасности отдыхающих, в частности, бесконтактная продажа ски-пассов и санитарная обработка кабинок, отметил губернатор.

Отметим, что в Краснодарском крае, в том числе в Сочи, в период новогодних праздников запрещены массовые гуляния, ресторанам и кафе разрешено работать до 24:00. Развлекательных мероприятий в новогоднюю ночь в отелях не будет.

За последние сутки в регионе выявлено 180 случаев коронавируса, скончались 10 человек с диагнозом Covid-19. Общее число заболевших на сегодняшний день достигло 24 555 человек. Выздоровели 16579 пациентов, 713 человек умерли.

Напомним, что обсерваторы в Краснодарском крае работали весной и в июне, когда действовали строгие антиковидные меры. В данные учреждения на 14-дневную изоляцию помещали людей, прибывающих из других регионов России.

Краснодар, Наталья Петрова

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