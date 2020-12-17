Путин от открытии границ: «Как только, так сразу», а пока отдыхайте в России

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о сроках открытия границы. По его словам, границы откроем, когда врачи разрешат. А пока он призвал развивать внутренний туризм.

«Сейчас уровень загрузки ковидных коек в среднем по стране выше 85%. С этим и связано закрытие границ. Как только врачи позволят, мы откроем границы», – сказал глава государства.

При этом Путин отметил, что закрытие границ открывает возможности для внутреннего туризма. «Пусть граждане пользуются возможностью внутреннего туризма... Но как будет возможно, откроем границы», – сказал президент, отметив, что до 35 млрд долларов российские туристы ежегодно оставляли за рубежом. «Вот если бы направить эти средства на внутренний туризм», – добавил Путин.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.12.20

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