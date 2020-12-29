Половина российских туристов пересекали закрытые в карантин границы

Несмотря на коронавирусные ограничения, многим российским туристам удалось добраться в страны, границы с которыми были закрыты. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

47% респондентов заявили, что после приостановки мирового авиасообщения смогли попасть в недоступные для большинства отдыхающих государства. В частности, им удалось добраться до Италии (8%), Германии (6), Франции (4), Испании (4) и Индонезии (3), пишет «Лента.ру».

Каждый второй опрошенный отметил, что боится возможных проблем, которые могут возникнуть, если нарушать карантинные ограничения.

В настоящее время 21% путешественников уже запланировали перелет в страну, прямые пассажирские авиаперевозки с которой пока не возобновлены. В общей сложности треть участников исследования выезжали за пределы России, в том числе туда, где ограничений на въезд нет.

Москва, Зоя Осколкова

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