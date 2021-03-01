Турецкий курорт закроют для туристов на 500 дней

Курортный город Ассос в Турции закроют для посещения на срок до 500 дней из-за опасности разрушающихся скал. Об этом сообщает NTV.

Над населенным пунктом нависают скалистые образования, которые периодически обрушаются. Ситуация осложняется возросшей в последнее время сейсмической активностью на побережье Турции.

Власти приняли решение закрыть для посещения минимум 19 объектов туристической инфраструктуры. В том числе гостиницы, хостелы, рестораны и кафе, а также чайный сад и магазин мороженого.

План по обеспечению безопасности в Ассосе был принят в октябре 2020 года местными властями и Управлением по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями. Проект одобрил региональный совет по сохранению культурного наследия.

Самые опасные скалы будут обрушены так, чтобы камнепады не угрожали туристической инфраструктуре. Кроме того, планируется укрепить склоны стальной сеткой, которая предотвратит падение обломков.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 01.03.21

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