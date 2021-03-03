В России разработают единый стандарт системы «все включено»

В России хотят стандартизировать систему all inclusive, так полюбившуюся российским туристам на зарубежных курортах. По оценкам экспертов, нововведение не окажет сильного влияния на внутренний туризм, так как в работе по системе «все включено» заинтересованы только крупные гостиницы и отели.

Вопрос проработки стандартов для оказания гостиничных услуг по системе «все включено» поручил разработать Ростуризму вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет «Коммерсант». Ведомство должно до 5 марта сообщить о целесообразности включения мер по продвижению all inclusive внутри страны в нацпроект по развитию туризма.

В настоящее время лишь 10-15% отелей на черноморских курортах работают по системе «все включено». При этом понятия о том, что может получить турист, покупающий такую путевку, везде разные. В одном случае предусмотрены пять приемов пищи в день, в другом поесть можно 24 часа в сутки; в третьем включены алкогольные напитки, в четвертом – нет.

Ростуризм намерен скорректировать действующие правила классификации отелей, выделив отдельно категории «все включено» и «ультра все включено».

По словам игроков туристического рынка, в работе с all inclusive заинтересованы только средства размещения, в которых больше 100-150 номеров, так как переход к такой системе повышает стоимость размещения на 20-25%.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.03.21

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