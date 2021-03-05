Турция объявила новый срок отмены справок об отсутствии Covid-19 для туристов

Турецкие власти будут требовать справки с отрицательным результатом теста на коронавирус со всех въезжающих иностранных граждан до 15 апреля. Об этом сообщает посольство России в Анкаре в своем Facebook. Соответствующий циркуляр выпустило Министерство внутренних дел Турции. Ранее сообщалось, что требование о справках будет действовать до 26 мая.

«Как ранее сообщалось, всем прибывающим на территорию Турции сухопутным, воздушным или морским транспортом необходимо представить отрицательный результат теста ПЦР, сделанного за 72 часа до поездки в Турцию. По уточненной информации турецких властей, это требование будет действовать до 15 апреля 2021 года», – говорится в сообщении российской дипмиссии. Данное требование не касается пассажиров старше 6 лет, транзитных и трансферных пассажиров, а также членов экипажа воздушных и морских судов.

Напомним, Турция ввела требование о предоставлении справок о тестировании на коронавирус при въезде в страну 30 декабря 2020 года. Пассажиры, не предоставившие отрицательный тест ПЦР, не допускаются к полету.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.03.21

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