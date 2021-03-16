Греция назвала условия въезда российских туристов: границу откроют в мае

Греция рассчитывает начать прием российских туристов без ограничений с 14 мая. Для въезда в страну нужно будет предъявить один из трех видов документов – справку о прохождении вакцинации от коронавируса, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.

«Если все пойдет по плану, то 14 мая откроется международный туризм в Грецию», – рассказал директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу на пресс-конференции в рамках туристической выставки MITT-2021 (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»). По его словам, с открытием границ для российских путешественников «не будет действовать ограничение в 500 человек в неделю, не будет карантина, перемещаться по стране можно будет свободно».

При этом, отметил чиновник, въезд в Грецию с 14 мая будет открыт при условии соблюдения одного из трех условий – турист должен быть привит российской вакциной от Covid-19, либо у него должен быть документ о наличии в крови антител к вирусу, или справка об отрицательном результате ПЦР-теста.

На прошлой неделе министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что на границе туристам будут выборочно делать экспресс-тесты. Плату за них взимать не будут – все расходы возьмет правительство Греции.

Москва, Наталья Петрова

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